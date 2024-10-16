Восемь выстрелов в упор: в деле об убийстве офицера СВО в Подмосковье может быть украинский след
Фото: [пресс-службы прокуратуры Московской области]
Напомним, утром в среду, 16 октября, у подмосковного Солнечногорска был застрелен восемью выстрелами в упор в собственной машине вернувшийся из зоны СВО 44-летний Никита Кленков. Убийце удалось скрыться, сейчас ведутся его активные поиски. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.
По предварительной информации, расстрел офицера киллер пытался замаскировать под банальный дорожный конфликт. Как пишет издание «Царьград», есть версия, что убийство Кленкова может иметь непосредственную связь с Украиной.
«По предварительным данным, убитый служил в Центре подготовки Сил спецопераций и нередко бывал в штаб-квартире ГРУ. Похожим образом действовал заказной убийца, застреливший бывшего украинского депутата Киву в декабре 2023 года», — приводится в публикации.
Ранее сообщалось, что прокуратура Московской области взяла ход расследования убийства Кленкова под свой контроль.