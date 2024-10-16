Восемь выстрелов в упор: в деле об убийстве офицера СВО в Подмосковье может быть украинский след

Напомним, утром в среду, 16 октября, у подмосковного Солнечногорска был застрелен восемью выстрелами в упор в собственной машине вернувшийся из зоны СВО 44-летний Никита Кленков. Убийце удалось скрыться, сейчас ведутся его активные поиски. По факту произошедшего возбуждены несколько уголовных дел.