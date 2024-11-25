SHOT: пожар вспыхнул в столичном ЖК «Зиларт»

В жилом комплексе «Зиларт» в столице произошел пожар. Как сообщил SHOT, огонь вспыхнул в кондиционерах на этажах со второго по седьмой. В здании на улице Архитектора Щусева произошло распространение пламени на несколько квартир.

Свидетели утверждают, что перед возгоранием раздался взрыв. Пожар не затронул подъезд. На месте работают аварийные службы, пока нет данных о пострадавших. Цены на квартиры в «Зиларте» стартуют от 30 млн руб.

Ранее сегодня, 25 ноября, в Жуковском также произошел пожар в квартире жилого дома, расположенной на двенадцатом этаже.