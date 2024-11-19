Министерство обороны РФ выложило новую сводку о ходе специальной военной операции. В ведомстве рассказали о вражеских потерях на поле боя. Так, в ходе наступления подразделений группировки войск «Центр» удалось освободить Новоселидовку в Донецкой Народной Республике.

За прошедшие сутки российские бойцы успешно отразили шесть контратак. Потери противника составили более 300 единиц живой силой.

Подразделениям группировки войск «Запад» удалось значительно улучшить тактическое положение. Солдаты нанесли удар по технике и личному составу трех механизированных бригад ВСУ в нескольких районах Харьковской области. Вражеские потери составили до 510 военнослужащих. Отражены три контратаки.

В ходе действий подразделений российской группировки войск «Север» на харьковском направлении в ВСУ потеряли до 135 военнослужащих и не менее девяти единиц техники. Удар пришелся по формированиям 57-й мотопехотной бригады ВСУ, 13-й бригады нацгвардии и 5-го пограничного отряда погранслужбы Украины. Также удалось отразить 2 контратаки со стороны противника.

Вместе с тем российские подразделения «Южной» группировки войск смогли улучшить положение по переднему краю и отразить одну контратаку. Противник потерял до 550 военнослужащих и 20 единиц техники. Также ВС РФ уничтожили станцию РЭБ «Нота». Российские солдаты нанесли поражение формированиям в районах населенных пунктов ДНР.

Подразделения группировки войск «Восток» тоже заняли более выгодную позицию. По данным ведомства, они нанесли удар по формированиям ВСУ в ДНР и Запорожской области, а также отразили одну контратаку. В результате противник потерял 13 единиц техники и до 140 солдат. Кроме того, ВС РФ удалось ликвидировать вражеский склад боевых припасов.

Министерство обороны предоставило информацию о потерях, понесенных противником с первого дня СВО. Российские бойцы продолжают отражать атаки и освобождать населенные пункты.

Ранее российские силы ПВО в ночь на вторник, 19 ноября, сбили 12 украинских БПЛА над Ростовской и Белгородской областями.