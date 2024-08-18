В Курской области нашли 74-летнего пенсионера, над которым издевались военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) после того, как незаконно вторглись на территорию региона. Об этом сообщил Mash.

Внучка Александра Гусарова (по другим данным — Григорьева) рассказала, что соседи увидели дедушку возле дома в деревне Гоголевка. Отмечалось, что мужчина чувствует себя хорошо. Сам дедушка пока не связывался с родственниками, так как у него нет мобильного телефона.

О пропаже пенсионера стало известно недавно. 15 августа родственники мужчины сообщили, что о судьбе пенсионера неизвестно уже в течение 10 дней. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором над дедушкой издеваются боевики ВСУ. Отмечалось, что кадры были сняты в селе Заолешенка.

Пенсионер заблудился и искал российских военных, но наткнулся на украинских боевиков, переодетых в форму солдат-нацистов.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов России Владимир Рогов сообщил, что в Курской области поймали солдата ВСУ, который издевался над местными жителями.