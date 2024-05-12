Число погибших в Белгороде при обрушении дома увеличилось до девяти

Спасатели в ходе поисковых работы на месте обрушения многоэтажки на ул. Шорса в Белгороде вытащили из-под обломков тела девяти человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Судьба десяти человек до недавнего времени была неизвестна. Однако спасатели приложили все усилия, чтобы найти пропавших. Два часа назад вытащили пять тел из-под груды бетона. По состоянию на 20:00 по мск, удалось достать еще четверых.

Таким образом количество погибших в результате обрушения дома достигло девяти. Известно о мужчине, которого зажало плитами. Его удалось вытащить и передать медикам, он в тяжелом состоянии.

Напомним, что ВСУ обстреляли Белгород и области ракетами Точка-У. Было сбито не менее шести снарядов. Один из обломков попал в десятиэтажный дом, вызывав обрушение подъезда по всей высоте. Было разрушено 40 квартир. Пострадали более 20 человек.

При этом спасатели приостанавливают поиски людей из-за ракетной опасности: она объявлена пять раз. Это осложняет процесс на месте ЧП.

Ранее сообщалось, что под завалами дома в Белгороде начался пожар после хлопка.