SHOT: сбитый в Ленобласти беспилотник мог быть запущен с территории Финляндии

Разведывательный дрон, который был перехвачен в Ленинградской области, мог быть запущен с территории Финляндии. О таком допущении экспертов рассказал телеграм-канал SHOT.

Специалисты говорят, что перехваченный БПЛА принадлежал к типу «Баба Яга» либо Mavic 3 Pro. В любом из этих случаев его дальность полета составляет всего 35 км даже при увеличении мощности аккумулятора. За счет этого становится ясно, что он не мог прилететь издалека. Он не мог быть запущен с украинской территории.

«Версий, откуда была запущена птичка, всего три: Финляндия, Россия и акватория Финского залива», — указал микроблог.

Ранее сообщалось, что беспилотник в Ленинградской области был сбит на подлете к распределительному центру «Лукойла». Судя по всему, он вел съемку местности. Это произошло в районе 23 часов 12 декабря.