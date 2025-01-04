SHOT сообщил об ограничении работы аэропорта Пулково, пассажиры более часа ждут вылетов

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге действуют определенные ограничения. В результате этого, пассажиры не могут осуществить вылет из аэропорта. Об этом сообщает SHOT со слов очевидцев.

По предварительной информации, несколько бортов кружат над аэрогаванью. Им пока не дают разрешения на посадку. Причины происходящего в Пулково пока не известны.

«Ограничения введены в аэропорту Пулково. Три самолета прямо сейчас кружат неподалеку от воздушной гавани», — приводится в публикации.

По информации, полученной от источника, пассажиры уже примерно час не могут покинуть аэропорт. В данный момент выясняются все детали произошедшего, — сообщает Телеграм-канал.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Самара, вынужден был совершить экстренную посадку в Ульяновске, так как одному из пассажиров стало плохо.