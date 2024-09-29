Самолет экстренно приземлился в Ульяновске из-за смерти пассажира

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва — Самара, вынужден был совершить экстренную посадку в Ульяновске, так как одному из пассажиров стало плохо. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Мужчина плохо себя почувствовал еще в аэропорту Внуково, но там ему оказали медицинскую помощь, и он решил лететь.

Во время полета его состояние снова ухудшилось, прихватило сердце. Родственники и члены экипажа пытались ему помочь, но в результате пилоты приняли решение приземлиться в ближайшем аэропорту.

Самолет посадили в Ульяновске. Однако врачи не смогли спасти мужчину.

По факту смерти проводится проверка.

Ранее сообщалось о том, что польский самолет экстренно сел в Черногории из-за сообщения о бомбе.