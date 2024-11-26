SHOT: стажер и командир управляли загоревшимся в Анталье российским SSJ-100

Российским самолетом SSJ-100, который загорелся в Анталье, управляли капитан и стажер-командир. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT. В роли наблюдателя выступал второй пилот Дмитрий Подрубилин.

По информации источника, рейс из Сочи в Анталью осуществляли Владимир Чернов и Андрей Прядкин. В кабине также находился Подрубилин, который выполнял обязанности пилота-наблюдателя.

Управление самолетом выполнял Чернов, который имеет репутацию опытного пилота. Однако в настоящий момент рассматривается версия о его ошибке — капитан не смог адекватно отреагировать на сдвиг борта от порыва ветра, что привело к тому, что самолет ударился о взлетно-посадочную полосу (ВПП) и загорелся. Эта версия пока остается предварительной.

Расследование происшествия ведется турецкими властями. Также уголовное дело по факту инцидента возбудил Следственный комитет РФ. Росавиация сформировала специальную комиссию, но пока им не разрешили приступить к расследованию в Турции, поэтому сотрудники изучают документы в московском офисе компании «Азимут».

Ранее сообщалось, что ущерб от пожара на Superjet в Турции может составить до 3 млрд руб.