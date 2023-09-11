Житель Подмосковья получил серьезные травмы, упав в приямок с оборудованием для бассейна

Работники 233-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспаса» помогли 56-летнему мужчине, который упал в приямок с оборудованием для бассейна. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как уточнил замначальника части Сергей Шумов, инцидент произошел в минувшую субботу. В Систему-112 обратилась хозяйка частного подворья. Она рассказала, что ее супруг решил проверить систему очистки стационарного бассейна в подвальном помещении, но потерял равновесие и упал с высоты.

На место оперативно прибыли спасатели. Они спустились в приямок и осмотрели мужчину. Пострадавший жаловался на сильную в боль в руке и ноге. После этого медики сделали упавшему обезболивающий укол.

«Затем работники противопожарно-спасательной службы помогли врачам иммобилизировать поврежденные конечности пострадавшего, зафиксировали его на жестких носилках, подняли наверх и транспортировали в карету скорой помощи», — рассказал Шумов.

Ранее работники «Мособлпожспаса» оказали помощь пенсионеру, который лежал на полу своей квартиры без сознания.