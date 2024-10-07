ФСБ: за уничтожение двух истребителей ВКС агентам Украины обещали 12 млн руб.

Согласно полученной информации, преступная группа, действуя по заданию украинских спецслужб, планировала поджечь истребители на этой базе. Ключевым звеном в данной схеме стал задержанный в Красноярском крае преступник, который раскрыл все подробности готовившейся диверсии. Оказалось, что за свои действия по поджогу военной техники злоумышленники рассчитывали получить внушительное вознаграждение размером в 12 млн руб.

Следствие установило, что почти два года назад его также завербовали для совершения поджогов локомотивов и трансформаторных будок на российских железных дорогах. Тогда он нашел сообщников, которые тоже захотели заработать денег подобным образом. В результате расследования все участники диверсионной схемы были задержаны и приговорены к длительным срокам лишения свободы (вплоть до 23 лет).

Ранее ФСБ возбудила новые дела о незаконном пересечении границы иностранными журналистами.