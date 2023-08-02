SHOT: туриста из Подмосковья избили стульями сотрудники турецкого отеля

По информации издания, когда молодой человек, его девушка и сестра пошли в ресторан при отеле, к ним пристал нетрезвый фотограф. Затем он стал мешать другим туристам и ударил одного из них в лицо. Житель Подмосковья начал разнимать драку. Потасовку заметили охрана и администратор. Они начали бросать в отдыхающих стулья.

Сейчас молодой человек из Егорьевска находится на дневном стационаре в местной больнице. У него травма головы, множество открытых ран и синяков.

Пострадавшим, по данным журналистов, в качестве компенсации предложили бунгало на пляже, массаж и бесплатное посещение ресторана.

Ранее сообщалось, что неизвестные избили чемпиона Европы по баскетболу Никиту Шабалкина в подмосковной деревне Голиково.