SHOT: в Ивановской области силы ПВО отражают атаку беспилотников ВСУ

По информации источника, в небе над городом Шуей замечены как минимум пять украинских БПЛА «Лютый». Отмечается, что обломки одного дрона упали в радиусе 50 м, после чего сразу же прогремел взрыв.

Администрация региона сообщила об опасности атаки БПЛА. В оперативном штабе региона отметили, что на месте падения обломков дрона работают специалисты.

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как беспилотники врезаются в объекты, после чего звучит взрыв и возникает огонь. Жителей Шуи призывают не покидать дома и находиться подальше от окон.

Украинские военные называют дрон «Лютый» своей разработкой, хотя он фактически является почти точной копией турецкого беспилотника «Байрактар». Впервые об уничтожении такого БПЛА над российскими регионами стало известно в 2023 году.

Ранее сообщалось, что за ночь на 16 апреля российская ПВО ликвидировала 26 украинских беспилотников.