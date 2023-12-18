Shot: в квартире умершего «Пухляша» Красилова полно оперативников, приехала спецмашина для перевозки тела

Как передает Shot, несмотря на то, что, предварительно, криминальная версия смерти танцора Дмитрия Красилова исключается, так как внешние повреждения на теле отсутствуют, полицейские опрашивают соседей артиста и охрану ЖК, где умерший жил последнее время.

Также отмечается, что эксперты в настоящее время обследуют квартиру умершего. Только что к подъезду подъехал фургон скорой для перевозки тела.

Ранее сообщалось, что Красилову внезапно стало плохо вечером в воскресенье, 17 декабря, когда танцор возвращался с работы. А уже в понедельник тело танцора и артиста обнаружили в квартире без признаков жизни. Предварительной причиной смерти явилась острая сердечная недостаточность.

Дмитрий Красилов стал известным на всю страну и за ее пределами как танцор «Пухляш», снявшись в клипе российской группы Little Big «Uno», которая должна была быть представлена на Евровидении в 2020 году. Но из-за ковида конкурс тогда был отменен.