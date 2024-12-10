SHOT: в Москве два павильона полыхают на Коптевском рынке — в помещении могут быть люди

На Коптевском рынке в Москве горят два павильона. Внутри могут находиться люди. Как сообщил SHOT, пламя охватило крышу двух строений на рынке.

Предварительная площадь пожара составляет 100 квадратных метров. Существует риск, что огонь перекинется на соседние здания. На данный момент сведений о пострадавших не поступало. В помещениях рынка вероятно присутствие людей.

Ранее сообщалось, что во время пожара в одном из общежитий Ростова-на-Дону погибли три человека, а еще три были спасены.