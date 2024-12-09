Три человека погибли при пожаре в общежитии в Ростове-на-Дону

Во время пожара в одном из общежитий Ростова-на-Дону погибли три человека, а еще три были спасены. Об этом региональное МЧС пишет в своем телеграм-канале.

Трагедия произошла на девятом этаже дома, расположенного на улице Вятской. В кладовке общего коридора разгорелся пожар, а сообщение о ЧП спасатели получили в 19.01. Уточняется, что огонь охватил 40 квадратных метров, а боролись с ним 33 человека и 11 единиц техник. В результате происшествия двое мужчин и женщина погибли из-за отравления угарным газом, а еще три человека были спасены. Причина происшествия устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что в одном из московских ТЦ начался пожар после взрыва смартфона.