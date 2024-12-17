Shot: в Москве в кабине грузовика нашли мертвые тела двух мужчин

В Москве в кабине грузовика были обнаружены тела двух мужчин. Как сообщил SHOT, грузовой автомобиль Ford Transit, в котором находились погибшие, стоял припаркован у одного из домов на улице Суздальской в районе Новокосино.

Случайные прохожие заметили тела через окно и немедленно сообщили в экстренные службы. Автомобиль был заперт, поэтому пришлось применять специальный инструмент, чтобы открыть дверь. В настоящее время устанавливается причина смерти этих двух людей.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали мужчину, который нападал с ножом на людей в Ростове. От его рук уже пострадало несколько человек.