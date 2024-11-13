SHOT: в Новосибирске невестка убила свекровь и ранила ножом сына-пятиклассника

Невестка в результате сильной ссоры заколола свекровь ножом в шею и ранила своего девятилетнего сына в Новосибирске. Об этом сообщил SHOT.

Накануне 42-летняя Наталья пришла навестить ребенка, который проживает с 85-летней бабушкой в квартире на Народной улице в Калининском районе.

Однако спокойная беседа не состоялась — между невесткой и свекровью вспыхнула серьезная ссора. В порыве ярости Наталья схватила нож и вонзила его в шею пожилой женщины.

Ранение стало смертельным — свекровь скончалась на месте. Все происходящее наблюдал девятилетний сын: он пытался успокоить мать, однако она, обнажив нож, также ранила его, ударив в ключицу.

Мальчик смог вызвать скорую помощь. Его госпитализировали с колотой раной ключицы. Мать задержана. В отношении нее возбуждено уголовное дело по статьям «Покушение на убийство» и «Убийство».

Наталья не имеет официального места работы и ранее не имела судимостей. В настоящее время выясняются причины ее поступка.

Ранее сообщалось, что в Подольске 10-летняя девочка убила старшую сестру за требование помыть за всеми посуду.