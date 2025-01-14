В Кемерове ребенок упал с городского моста в реку

В областном центре девочка-подросток упала с Кузбасского моста в реку Томь и получила серьезные травмы, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на местный центр медицины катастроф.

Инцидент произошел в 15:30, 13 января. Находящаяся на мосту у набережной девочка улетела с большой высоты вниз, упав на поверхность Томи. Так как река обледенела, подросток получил тяжелые травмы.

В центре медицины катастроф рассказали, что несовершеннолетнюю пострадавшую госпитализировали в ближайшее медучреждение в тяжелом состоянии.

Источник в экстренных службах региона указал журналистам VSE42.Ru, что инцидент случился, предположительно, после ссоры ребенка с близкими. Однако точные обстоятельства случившегося выяснят правоохранители. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что беременная пассажирка поезда отправилась в больницу из-за упавшего с верхней полки мужчины.