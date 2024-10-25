SHOT: в Питере неизвестный с ножом ворвался в супермаркет и напал на покупателей

В Санкт-Петербурге мужчина в неадекватном состоянии ворвался в сетевой магазин продуктов «Окей» и напал с ножом на посетителей. Об этом сообщил SHOT.

По информации источника, минимум пять человек пострадали. Инцидент произошел в Московской районе Петербурга. Магазин, куда ворвался неизвестный, находится на улице Космонавтов.

Нападавшего удалось скрутить. Сейчас торговая точка не работает, а на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Пострадавших отвезли в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции на данный момент выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают мотивы преступления.

Как позже выяснил SHOT, подозреваемый в нападении на допросе заявил, что ненавидит людей. По предварительным данным, мужчина находился в состоянии наркотического опьянения.

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