SHOT: В Туле загорелся военный госпиталь

В центре города Тулы произошел пожар в военном госпитале, сообщает телеграм-канал SHOT и издание РИА Новости. Инцидент случился на улице Советской.

SHOT уточняет, что сначала пламя охватило палату на третьем этаже, а потом и следующие. Из полыхающего госпиталя удалось вывести 57 человек, но огонь перекинулся на крышу. В итоге, предварительно, площадь пожара составляет примерно одну тысячу «квадратов».

Частично перекрыта и сама Советская улица. По данным РИА Новости, предварительной причиной возгорания считают неисправность электропроводки в историческом здании. Другие подробности уточняются.

Напомним, ранее сообщалось о том, что количество жертв от лесных пожаров в Калифорнии увеличилось до 13.