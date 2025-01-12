Количество жертв лесных пожарах в Калифорнии увеличилось до 13 человек

В результате сильнейших и не прекращающихся лесных пожаров в Калифорнии число жертв составляет уже 13 человек, передает телеканал NBC News со ссылкой на официальные данные местных властей.

Отмечается, что огонь также уничтожил более 10 тысяч жилых и прочих строений. Причиной быстрого распространения пламени стала установившаяся последнее время в Калифорнии сухая и очень ветреная погода.

«По меньшей мере 13 человек погибли в результате лесных пожаров, бушующих на юге Калифорнии», — передает телеканал

Напомним, страшные лесные пожары охватили Калифорнию в США. Американский президент Джо Байден объявил режим масштабного бедствия в штате. По последним данным, погибли не меньше пяти человек. Огонь уничтожил тысячи строений в районе Лос-Анджелеса, среди них дома голливудских звезд. Кто из знаменитостей остался без жилья — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что российские исполнительница Анжелика Варум и ее супруг, певец и композитор Леонид Агутин могут потерять жилье из-за пожаров в Лос-Анджелесе.