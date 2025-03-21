SHOT: ВСУ атакуют аэродром Мариновка под Волгоградом, гремят взрывы
Фото: [Минобороны РФ]
В населенном пункте Октябрьский, расположенном в Волгоградской области, произошло не менее семи взрывов. По информации от местных жителей, Вооруженные силы Украины пытаются нанести удар по аэродрому Мариновка. Об этом передает SHOT.
По словам свидетелей, в районе аэродрома прозвучало не менее семи взрывов. От этих громких звуков даже в оконных рамах задрожали стекла.
К настоящему времени официальной информации о происходящем не поступало.
Ранее сообщалось, что в Одессе российские дроны-камикадзе атаковали завод «Телекарт». По имеющимся сведениям, на территорию предприятия было совершено не менее пяти атак. В данный момент к Одессе приближается еще одна группа беспилотных летательных аппаратов. После серии взрывов над Одессой поднимаются пламя и столб черного дыма.