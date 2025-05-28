SHOT: ВСУ атакуют Елец под Липецком, дроны летят в сторону Москвы

Украинские военные пытаются нанести удар с помощью беспилотных летательных аппаратов по территории Елецкого района Липецкой области. По словам местных жителей, они слышали звуки, которые издают системы противовоздушной обороны, и сигнал воздушной тревоги. Об этом передает SHOT.

В этом районе ранее был объявлен наивысший уровень опасности атаки беспилотных летательных аппаратов.

По словам свидетелей, первый взрыв в районе Ельца произошёл около 22:20. От него задрожали окна в домах, а в автомобилях сработала сигнализация. Затем с небольшими паузами раздалось ещё несколько взрывов.

Кроме того, жители соседних с Липецкой Тульской и Рязанской областей также сообщают о пролёте вражеских беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, дроны снова направляются в сторону Москвы.

Напомним, что в последнее время ВСУ значительно увеличили число беспилотников, которыми бьют по российским регионам. В частности, только лишь за прошедшую ночь российские силы ПВО сбили в разных регионах РФ 296 вражеских БПЛА.