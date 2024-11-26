Системы ПВО за ночь уничтожили 39 украинских БПЛА над территорией России

За прошедшую ночь на 26 ноября с использованием дежурных средств противовоздушной обороны было перехвачено и уничтожено 39 украинских беспилотных летательных аппаратов, которые пытались осуществить атаки на объекты в пределах Российской Федерации, сообщило Минобороны РФ.

Согласно уточненной информации, над Ростовской областью были сбиты 24 БПЛА, пять — над Брянской областью, три — над Белгородской, три — над Курской, один — над Орловской, один — над Воронежской и два — над Крымом.

Ранее сообщалось, что в Калужской области в результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на одном из промышленных предприятий возник пожар. Благодаря оперативным действиям пожарных и служб спасения возгорание было быстро ликвидировано.