SHOT: за ночь в акватории Крыма авиацией ВКС РФ уничтожено шесть вражеских безэкипажных катеров

За прошедшую ночь в акватории Крыма было устранено шесть вражеских беспилотных катеров, в том числе с помощью авиации Военно-космических сил России, сообщил SHOT.

Согласно информации, все эти судна были запущены из Одессы и направлялись к Крымскому полуострову, однако были нейтрализованы.

Ранее сообщалось, что на протяжении прошедшей ночи противовоздушная оборона РФ нейтрализовала 33 дрона ВСУ. 14 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, семь дронов сбили над Белгородской областью, еще один — над Крымом.