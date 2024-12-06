Средства ПВО России за ночь уничтожили 33 украинских беспилотника

На протяжении прошедшей ночи противовоздушная оборона РФ нейтрализовала 33 дрона ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны России, слова его представителей привело РИА Новости.

По утверждению военных, украинская армия в ночь на 6 декабря попыталась нанести целую серию террористических ударов по российской территории. Все эти попытки были отбиты дежурными средствами ПВО.

«Уничтожены 33 украинских беспилотных летательных аппарата», — указали в данном ведомстве.

14 беспилотников было перехвачено над Воронежской областью, семь дронов сбили над Белгородской областью, и еще один — над Крымом. Помимо этого, было уничтожено два безэкипажных катера, которые двигались к крымскому побережью, в акватории Черного моря.

За сутки до этого военные отчитались об уничтожении 101 украинского БПЛА. Российские средства противовоздушной обороны сумели продемонстрировать свою высокую эффективность, добившись такого показателя.