SHOT: жители Белгорода сообщают о звуках взрывов в небе над городом

В телеграм-канале SHOT появилась информация о том, что в небе над Белгородом были слышны громкие звуки, напоминающие взрывы. По словам местных жителей, это может быть связано с работой системы противовоздушной обороны города.

Согласно предварительной информации, первые взрывы были зафиксированы в районе Харгора примерно в 00:15.

Как сообщают жители, в юго-западной части города были замечены беспилотные летательные аппараты, которые двигались на небольшой высоте и издавали характерные звуки.

Официальные источники не сообщают о каких-либо повреждениях или пострадавших. Министерство обороны Российской Федерации также не дает комментариев относительно ситуации в Белгороде.

Ранее в Минобороны заявили о том, что украинские военные атакуют российские энергетические объекты, в том числе и с помощью реактивных систем залпового огня HIMARS.