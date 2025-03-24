Украинские войска продолжают атаковать энергетические объекты России с применением беспилотников и реактивных систем залпового огня HIMARS. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление в Минобороны РФ.

В Минобороны России сообщили о продолжении атак со стороны Украины на объекты энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, удары наносятся с применением ударных беспилотников и американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

В сообщении подчеркивается, что данные атаки противоречат заявлениям президента Украины Владимира Зеленского, который ранее уверял западных партнеров в отказе от ударов по территории России. В министерстве отметили, что под удары попадают не только российские энергетические объекты, но и международная инфраструктура.

Ранее российские власти неоднократно сообщали об атаках на энергосистему страны, в том числе в приграничных регионах. Представители Минобороны подчеркивают, что принимаются меры для отражения угроз, однако количество подобных атак остается высоким. Официальных комментариев от Киева по этому поводу пока не поступало.

Ранее Захарова предложила не ждать многого от переговоров России и США в Эр-Рияде.