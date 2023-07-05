SHOT: жительница Подмосковья попросила знакомого дворника помочь ей закопать труп на участке
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
Жительница Подмосковья предложила своему знакомому заработать денег, помогая ей закопать труп на участке. Об этом сообщил SHOT.
По информации издания, к 30-летнему жителю Зеленограда часто обращаются соседи с просьбой помочь по хозяйству: что-либо починить или вскопать. Однако женщина попросила дворника приехать в четыре часа утра. Когда он прибыл на место, она рассказала ему, что нужно делать.
Рабочий вызвал полицию. Пока правоохранительные органы ехали на место, женщина скинула труп в колодец и подожгла его.
Выяснилось, что тело принадлежит 52-летнему местному жителю. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что жителя Королева задержали по подозрению в убийстве в 1999 году водителя такси.