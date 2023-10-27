Штаты заявили о готовности наносить удары по Сирии «в целях самообороны»

В США выступили с заявлением касаемо будущих ударов по Сирии. Подробности приводит РИА Новости 27 октября, ссылаясь на слова представителя Белого дома Джона Кирби.

По его словам, США отдают себе отчет в последствиях уже текущих ударов, нанесенных по стране, а также готовы их продолжать.

Кирби уточнил, что США наносят удары по враждебным целям, в связи с чем нет никаких колебаний в возможных новых атаках.

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