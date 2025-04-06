Штормовой ветер в Хакасии: количество пострадавших возросло до 32

В Хакасии число людей, получивших повреждения в результате штормового ветра, возросло до 32. Минздрав региона сообщил об этом 6 апреля, ссылаясь на сведения Республиканского центра экстренной медицинской помощи.

Согласно оперативным данным, в учреждения здравоохранения, находящиеся в ведении Минздрава Хакасии, обратились за медицинской помощью 32 человека с травмами различной степени тяжести, включая одного ребенка, как указано в телеграм-канале министерства.

Пятеро из пострадавших были помещены в стационар, состояние одной пациентки оценивается как тяжелое. Остальным пострадавшим рекомендовано амбулаторное лечение и они были отправлены домой.

В министерстве подчеркнули, что всем пациентам предоставляется необходимая медицинская помощь в соответствии с существующими медицинскими стандартами и протоколами.

Ранее сообщалось, что шесть взрослых и ребенок пострадали при урагане в Иркутской области.