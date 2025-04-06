В Иркутской области из-за стихийных бедствий пострадали семь человек

В Иркутской области из-за разгула стихии пострадали семь человек, среди которых один несовершеннолетний, сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, за минувшие сутки в медучреждения за помощью обратились семь граждан, включая одного ребенка. После оказания необходимой помощи все они отказались от госпитализации. Кобзев также проинформировал о текущей обстановке в регионе.

Губернатор сообщил о продолжающейся борьбе с пожарами, в результате которых уничтожено 17 жилых строений. Порывы ветра в ряде районов области, а именно в Тайшетском, Чунском, Тулунском, Нижнеудинском и Братском, нанесли ущерб: повреждены кровли 40 зданий, семь ограждений, повалены 18 деревьев и 12 опор ЛЭП, разрушены две автобусные остановки. Без электроснабжения остаются 46 населенных пунктов.

Холодный атмосферный фронт, ранее создававший серьезные проблемы и оставивший людей без крова, более не угрожает области. Ночью он переместился в направлении озера Байкал, затронув Черемховский, Ольхонский и Эхирит-Булагатский районы. Однако, по словам губернатора, 6 апреля ожидается усиление ветра до 20 м/с, что станет новым испытанием для региона.

В Иркутской области объявлено штормовое предупреждение на 6 апреля. Прогнозируются порывы ветра до 34 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в снег, и гололедица. В качестве превентивной меры было отключено электроснабжение более чем в 100 тыс. домов.

Ранее сообщалось, что сильный ураган унес пенсионерку с балкона в Красноярске.