Фальшивые метки на скалах: как бизнесмены уводят туристов с Ликийской тропы ради наживы

Turizm Gazetesi: на Ликийской тропе в Турции появились фальшивые метки

Общество

Турецкий пешеходный маршрут «Ликийская тропа» оказался в центре скандала из-за действий местных предпринимателей. Как сообщает Turizm Gazetesi, владельцы торговых точек и кемпингов намеренно вводят путешественников в заблуждение ради собственной выгоды.

На скалы наносят фальшивые красно-белые метки, которые уводят туристов с основного пути — чтобы направить людей к частным лавкам и тавернам. Такие маневры создают угрозу безопасности: путешественники теряются в каньонах и получают травмы на опасных участках.

Эксперты настаивают на введении государственного контроля над маршрутом. Предлагается, в частности, обязать туристов регистрироваться в мобильном приложении с функцией ИИ-трекинга. Власти также рассматривают возможность ежегодного закрытия «Ликийской тропы» на месяц для проведения технических работ.

Маршрут протяженностью 540 километров проходит через античные руины и побережье, и для безопасности эксперты рекомендуют выбирать проверенные участки. Западный путь от Фетхие до Долины Бабочек отличается развитой логистикой; центральный отрезок от Каша до Демре подходит для осмотра исторических объектов, таких как скальные гробницы Миры; восточный маршрут от каньона Гейнюк до Кемера характеризуется сложностью и дикой природой, поэтому здесь особенно важно использовать офлайн-карты и не отклоняться от основного пути.

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