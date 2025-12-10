Штраф за поиск в интернете: в России впервые оштрафовали за просмотр экстремистских материалов

В России впервые назначили штраф за поиск в интернете. Жителя Каменска-Уральского оштрафовали на 3 тыс. руб. за доступ к экстремистским материалам со смартфона. Об этом сообщает ТАСС.

Мировой суд города Каменска-Уральского Свердловской области вынес первое в стране постановление по статье о поиске экстремистских материалов. Молодого человека признали виновным в том, что он в сентябре, находясь в автобусе, со своего смартфона получил доступ к одному из запрещенных материалов, который внесен в федеральный список Минюста. Протокол составили по статье 13.53 КоАП РФ.

Судья назначил нарушителю административный штраф в размере 3 тыс. руб. При этом, по информации источников, знакомых с ситуацией, расходы семьи на юридическую помощь в этом деле могли достичь 300 тыс. руб.

Ранее сообщалось о том, что в Рузе заключили под стражу мужчину, который заколол вилами своего отца.