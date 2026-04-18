Штрафы и пени: что ждет не задекларировавших доход

Граждане, не указавшие свои доходы в декларации, могут столкнуться с проверками со стороны налоговой службы. В случае выявления нарушений предусмотрены доначисления налогов, штрафы и пени. Об этом пишет NEWS.ru .

Как пояснил эксперт в области финансового права, при подозрении на получение незадекларированных доходов налоговая инспекция направляет гражданину требование объяснить происхождение средств. В таких случаях необходимо предоставить документы — договоры, чеки или иные подтверждения законности поступлений.

Если выяснится, что переводы фактически являются оплатой за товары, услуги или аренду, налоговая начислит НДФЛ, который ранее не был уплачен.

Помимо самого налога, предусмотрены штрафные санкции. За неуплату может быть назначен штраф в размере 20% от суммы задолженности. Если будет доказано, что доходы скрывались умышленно, санкция увеличивается до 40%.

Дополнительно применяется штраф за непредставление налоговой декларации, а также начисляются пени за каждый день просрочки. Их размер рассчитывается исходя из ключевой ставки Банка России.

Таким образом, при выявлении нарушений итоговая сумма обязательств может значительно вырасти за счет совокупности налогов, штрафов и начисленных пеней.

