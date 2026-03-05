Штрафы не помогут: эксперт предложил регистрировать электросамокаты и ввести экзамены

Вопрос наведения порядка с электросамокатами упирается в старую как мир проблему: а кто, собственно, будет этим заниматься? В эфире радио Sputnik общественник и глава «Федерации автовладельцев России» Сергей Канаев выразил сомнение, что передача контроля над тротуарными гонщиками в руки МВД и ГИБДД что-то кардинально изменит. Причина прозаична до безобразия: ловить нарушителей просто некому.

Канаев напомнил, что некомплект личного состава в Госавтоинспекции сегодня достигает почти трети. Инспекторов не хватает даже на дорогах общего пользования, где ездят тонны металла, а не килограммы пластика. Гоняться за самокатчиками по тротуарам при таком кадровом голоде — задача сродни фантастике.

По мнению эксперта, единственный работающий способ урегулировать хаос — заставить владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ) регистрировать свой транспорт и сдавать теорию ПДД. «Мне нравится, что потихоньку и депутаты, и другие участники ведомства приходят к тому, что это самый оптимальный и правильный путь», — поделился Канаев. Только получив законный статус, самокатчики смогут на равных выехать с дорог общего пользования, разгрузив тем самым тротуары.

Штрафы и автоматические камеры, уверен эксперт, ситуацию не спасут. Фиксировать нарушения бессмысленно, если у транспортного средства нет номера. Кого штрафовать? Призрака? Таким образом, перед властями стоят два пути. Либо регистрировать СИМ и отправлять их на проезжую часть, окончательно решив конфликт с пешеходами. Либо оставить все как есть, но тогда без жестких, кардинальных мер и серьезных санкций не обойтись. Вот только кто будет следить за их исполнением, если даже нынешние правила соблюдают далеко не все — большой вопрос.

