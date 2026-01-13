Штрафы за выгул собак без намордника не работают, и жертв становится больше

В России тема выгула крупных собак давно превратилась в острый социальный конфликт, где формальные правила расходились с повседневной реальностью. Существующие штрафы за отсутствие поводка и намордника настолько незначительны, что воспринимаются многими владельцами как условность — не действующее ограничение, а легкая формальность. Между тем, статистика фиксирует около 360 тыс. обращений в год из-за укусов, а трагические случаи, подобные нападению на ребенка в Магнитогорске, обнажают всю глубину проблемы. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Суть ситуации в том, что закон, каким бы он ни был, остается бессилен без реального механизма принуждения к его исполнению и без ощутимого наказания. История с изуродованным лицом мальчика, чей обидчик откровенно издевается над пострадавшими, а бюрократическая машина не может его привлечь из-за пропущенных сроков, — яркое тому подтверждение. Владельцы животных часто игнорируют не только правила, но и самих пострадавших, зная, что максимум, что им грозит — символический штраф. При этом моральный ущерб и длительный курс уколов от бешенства ложатся тяжким бременем на жертв, особенно детей.

Последствия такого правового вакуума — постоянная угроза безопасности на улицах, дворов и парков. Обсуждение возможного «собачьего ОСАГО», которое должно гарантировать выплаты пострадавшим, — шаг вперед, но он не решает корня проблемы. Страховка не остановит безответственного хозяина в момент, когда он отпускает питомца гулять без средств контроля. Как показывает практика других стран, снизить количество инцидентов может только неотвратимость и серьезность санкций — крупные штрафы, изъятие животного за повторные нарушения, что создает реальные стимулы для соблюдения правил.

Таким образом, итог многолетнего бездействия — это не только искалеченные судьбы, но и укоренившееся в обществе пренебрежение к закону. Ситуация требует не новых инициатив, а жесткого применения существующих норм. Пока наказание за нарушение будет сравнимо со стоимостью похода за хлебом, владельцы собак будут продолжать игриво говорить «она не кусается», а трагедии, увы, повторятся.

