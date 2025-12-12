Мужчину наказали обязательными работами за выгул собаки, причинившей вред здоровью пенсионерке

Житель Мурманской области понес уголовную ответственность за последствия прогулки со своим питомцем. Оленегорский городской суд признал 41-летнего мужчину виновным в причинении тяжкого вреда здоровью 80-летней местной жительницы по неосторожности и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что осужденный, выгуливая своего добермана, грубо нарушил правила содержания животных, отпустив собаку на улицу без поводка и намордника. Не контролируемый хозяином пес, бегая по улице, на полном ходу сбил с ног пожилую женщину. Падение привело к тяжелым травмам, которые суд квалифицировал как тяжкий вред здоровью.

Представители прокуратуры, поддержавшие государственное обвинение, подчеркнули, что инцидент стал прямым следствием безответственного отношения владельца к своим обязанностям. Они напомнили, что российское законодательство строго регулирует правила выгула потенциально опасных пород собак, а пренебрежение этими нормами влечет за собой серьезную юридическую ответственность.

