Шутки кончились: спецназ применил водомет и стал задерживать протестующих с самого начала митинга в Тбилиси

В Тбилиси восьмой день не утихают протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития. От этого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом.

Бойцы грузинского спецназа не стали дожидаться летящих в них у здания парламента в Тбилиси петард, камней и другого мусора и сразу же после начала митинга применили водомет для разгона участников беспорядков. На этом силы порядка не остановились и приступили к задержаниям протестантов. Кадры происходящего публикуют местные паблики в соцсетях.

В свою очередь, как сообщает РИА Новости, полицейские хватают наиболее активных из толпы. Количество задержанных к настоящей минуте не уточняется.

Напомним, прозападные демонстранты с каждым днем становятся все более изобретательными. На протестах замечено несколько активистов, которые используют пиротехническую «базуку».

Ранее сообщалось, что оператор российского телеканала Russia Today пострадал, работая на протестах в центре столицы Грузии Тбилиси. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила главред медиа Маргарита Симоньян.