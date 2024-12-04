Протестующий в Тбилиси расстрелял журналиста грузинского ТВ из пиротехники, врачи спасают парня

В Тбилиси уже шестой день кряду не утихают протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития, от которого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом.

Митингующие стреляют без разбора по полицейским из пиротехники. Под замес попал корреспондент «Общественного вещателя» Бесо Гаприндашвили. Как передают местные СМИ, мужчина получил травму руки при попадании пиротехнического снаряда.

В настоящее время врачи оказывают корреспонденту экстренную медицинскую помощь. Других подробностей не приводится.

Также отмечается, что прозападные демонстранты с каждым днем становятся все более изобретательными. На протестах замечены несколько активистов, которые используют пиротехническую «базуку».

Ранее сообщалось, что оператор российского телеканала Russia Today пострадал, работая на протестах в центре столицы Грузии Тбилиси. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила главред медиа Маргарита Симоньян.