Все мнения, что украинская армия в состоянии выиграть противостояние с РФ, являются ошибочными. В распоряжении Киева слишком мало сил, поэтому даже мощный поток помощи с Запада не в состоянии выправить ситуацию. Так считает экс-главком вооруженных сил Швеции Йохан Хедерстедт. Его мнение опубликовало издание Svenska Dagbladet.

С точки зрения Хедерстедта, силы, которыми обладают Россия и Украина, слишком несопоставимы. Поэтому ВСУ не смогут справиться с российской армией при любой помощи Запада, сколько бы тот ни поставлял боеприпасов.

«Украине потребовалось бы невероятное количество систем вооружения дальнего действия для борьбы с наземными и воздушными целями, бронетехники, машин разминирования», - указал он.

Все системы вооружений должны дополняться как минимум полумиллионом живой силы только на передовой. Военно-промышленный комплекс РФ непрерывно наращивает свои возможности, поэтому помощь Запада, даже если она вырастет втрое, никак не спасет Украину.

Ранее западная пресса сообщила, что украинцы сейчас ждут, что в своей речи в Конгрессе Байден объявит о начале поставок ВСУ ракет ATACMS. Украинское правительство на протяжении двух лет выпрашивает этот тип вооружения, поскольку считает, что оно поможет достичь перелома в ходе боевых действий.