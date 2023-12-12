Швейный цех с нелегальными мигрантами выявили в подмосковном селе Воскресенское

Участковый в ходе профилактического обхода подведомственной ему территории в селе Воскресенское выявил швейный цех, в котором трудились нелегальные мигранты. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что на место сразу была вызвана следственно-оперативная группа. Полицейские проверили тринадцать граждан одной из республик Юго-Восточной Азии, а на двенадцать из них составлены административные протоколы за нарушение режима пребывания в РФ, а также за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории страны.

Также семь из них привлекли к ответственности сразу по двум статьям. На каждого мигранта наложен штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего они выдворены за пределы страны. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают организатора незаконной миграции.

Ранее стало известно, что в Балашихе продавец меда украла у пенсионерок свыше миллиона рублей.