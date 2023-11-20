Швейный цех с нелегальными мигрантами выявили в подмосковном Талдоме

В Талдомском городском округе в результате оперативно-профилактических мероприятий на территории промзоны обнаружили производственный цех, в котором нелегально трудились и проживали иностранные граждане. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Так, сотрудники Управления по вопросам миграции в ходе рейда проверили по информационным учетным базам более сорока граждан одной из республик Юго-Восточной Азии, которые в этот момент были в помещении.

Отмечается, что за нарушение режима пребывания и незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории РФ восемнадцать нелегальных мигрантов привлечены к административной ответственности по статье 18.8 и статье 18.10 КоАП РФ. Каждый из них теперь обязан выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей, после чего последует административное выдворение за пределы страны.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности правонарушителя, организовавшего незаконную миграцию.

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