Швейный цех, в котором трудились нелегалы, выявили в Электроуглях

Сотрудники отдела по вопросам миграции и отдела экономической безопасности и противодействия коррупции проверили в подмосковных Электроуглях швейных цех, где трудились уроженцы одной из стран Юго-Восточной Азии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Отмечается, что в ходе рейда в отношении 36 иностранных граждан составлены административные протоколы: 18 — за нарушение режима пребывания в Российской Федерации по ст. 18.8 КоАП РФ и 18 — за незаконное осуществление трудовой деятельности на территории России по ст. 18.10. На каждого из них наложен штраф в размере пяти тысяч рублей с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Пять мигрантов помещены в специализированное учреждение до исполнения решения суда.

По данному факту дознавателем было возбуждено уголовное дело по статье 322.1 УК РФ. В результате дальнейших мероприятий полицейскими установлен организатор незаконной миграции — 50-летний иностранец, проживающий на территории Подмосковья. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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