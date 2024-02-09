Швейцарская полиция застрелила мужчину с топором, который захватил пятнадцать заложников в поезде

Закончилась полицейская операция по освобождению людей, которые были захвачены в поезде на территории Швейцарии. Преступник, который был вооружен топором, был ликвидирован. Об этом сообщила телекомпания RTS.

ЧП произошло вчера на станции Эссер-су-Шампван. Там некий мужчина, который был вооружен топором, блокировал в вагоне 14 пассажиров и машиниста, сделав их своими заложниками. Переговоры с ним велись на протяжении 3,5 часов, они ни к чему не привели. Тогда полиция начала штурм поезда.

«Захватчик бросился с топором в сторону группы захвата, полицейский применил оружие для защиты заложников, смертельно ранив преступника», - заявил полицейский Жан-Кристоф Сотрель, официальный представитель кантона Во.

По имеющимся сведениям, преступником был гражданин Ирана, который пытался получить в Швейцарии политическое убежище. Пока неизвестны ни его мотивы, ни психическое состояние.

Ранее швейцарские власти отменили упрощенную процедуру въезда для дипломатов из России. Они сделали это несмотря на то, что в Женеве находится штаб-квартира ООН, в работе которой российские представители принимают самое активное участие.