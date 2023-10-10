Сигнал тревоги прозвучал в городе Сдерот в Израиле

В одном из израильских городов – Сдероте – завыли сирены днем вторника, 10 октября. Они предупреждают о ракетной опасности, сообщает ЦАХАЛ в своем официальном канале.

По данным израильской армии, сирены завыли как в самом городе Сдерот, так и в тех районах, которые расположены в непосредственной близости от сектора Газа.

Напомним, что бойцы ХАМАС атаковали Израиль утром 7 октября. Начались масштабные ракетные атаки каждой стороны, также террористы уже проникали в регион с южных территорий.