Сийярто раскритиковал власти Украины за атаки на российскую энергоинфраструктуру

Венгрия считает совершенно неприемлемыми украинские атаки на объекты российской энергетической инфраструктуры, по которым энергоносители подаются в страну. Такое мнение в запрещенной в РФ социальной сети высказал Петер Сийярто — глава венгерского Министерства иностранных дел.

Министр написал, что он обсудил украинские атаки на энергетические объекты с вице-премьером РФ Новаком. Стороны пришли к согласию, что подобные удары недопустимы.

«Атаки на энергетическую инфраструктуру, ведущую в Венгрию, неприемлемы», — указал он.

Сийярто добавил, что соглашение России и США в той его части, которая говорит о запрете ударов по энергетической инфраструктуре, отвечает венгерским национальным интересам.

Ранее на Западе СМИ заявили, что излишне частые поездки Сийярто в Москву вызывают подозрения. Его начинают считать слишком тесно связанным с Россией. Журналисты подсчитали, что за последние три года министр совершил не менее 13 визитов в РФ.