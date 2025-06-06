Силами ПВО уничтожено еще три БПЛА, летевших на Московский регион, сообщил Собянин

В ходе операции по защите воздушного пространства Московского региона силы противовоздушной обороны успешно ликвидировали еще три беспилотных летательных аппарата, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Перед этим столичный градоначальник сообщал, что сбиты шесть дронов, летевших на Москву, сообщил Собянин.

В районе, где упали фрагменты, сейчас трудятся сотрудники экстренных служб. Данных о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что украинский беспилотник угодил в ЖК «Облака Сити» в Энгельсе Саратовской области. Жильцы рассказали о возгорании в одной из квартир.