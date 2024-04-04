Сильное землетрясение добралось до Индии вслед за Японией

Азиатские страны трясет уже второй день подряд. Сначала жесткое землетрясение зафиксировали на Тайване, следом толчки ощутили уже в других государствах поблизости. 4 апреля стихия разошлась в Японии, а следом и в Индии. Об этом стало известно сейсмологам EMSC.

Землетрясение магнитудой 5,2 из 9 баллов произошло в Индии. Тряску зафиксировали к северо-западу от местного города Патханкот, где проживает более 170 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 20-21 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Возможно, что жителям повезло не столкнуться с этим.

Напомним, 4 апреля также подземные толчки магнитудой 6,0 были в Японии, в районе префектуры Фукусима. Другие зоны страны трясло слабее, но толчки были ощутимыми. Там движение плит случилось в 06:21 утра (по мск). В Индии это произошло в 19:05.

Ранее сообщалось, что в Тайване в результате землетрясения пострадали тысячи человек. Не обошлось и без жертв.